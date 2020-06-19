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Природные катаклизмы участятся в России в ближайшие 10 лет 

News.ru и ещё 1 35 минут назад
России грозят большим числом катаклизмов
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Россию ждёт рост природных катаклизмов на фоне изменения климата. Свои аномалии будут характерны для каждого региона.
Ураганы, ливни, смерчи в предстоящие десять лет станут случаться на территории РФ в разы чаще, чем сейчас, уверен сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв.
"Общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем", — предупредил климатолог в интервью URA.RU.
Увеличение числа катаклизмов связано с антропогенным воздействием, из-за которого меняется климат. Каждый регион будет отличаться от другого «своими» аномалиями: в одних зачастят тайфуны, в других — смерчи, в третьих — резкие перепады температур.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.
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Наука и техника , Катастрофы , Андрей Киселев , ВНИИ Сигнал , РИА Ura.ru
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