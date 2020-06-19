России грозят большим числом катаклизмов

Россию ждёт рост природных катаклизмов на фоне изменения климата. Свои аномалии будут характерны для каждого региона.

Ураганы, ливни, смерчи в предстоящие десять лет станут случаться на территории РФ в разы чаще, чем сейчас, уверен сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв

"Общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем", — предупредил климатолог в интервью URA.RU.

Увеличение числа катаклизмов связано с антропогенным воздействием, из-за которого меняется климат. Каждый регион будет отличаться от другого «своими» аномалиями: в одних зачастят тайфуны, в других — смерчи, в третьих — резкие перепады температур.