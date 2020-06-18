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В древнем захоронении обнаружили римскую игру-стратегию 

Российская Газета 2 часа назад
В древнем захоронении обнаружили римскую игру-стратегию
Фото: University of Bergen
В Норвегии археологи из Университетского музея Бергена раскопали небольшое захоронение железного века и обнаружили в нем остатки древнеримской настольной игры, чем-то напоминающей шахматы.
Как сообщает Phys.org, исследователи провели раскопки в апреле этого года. Небольшое захоронение железного века было найдено на западе Норвегии, близ городка Итре-Фосс.
Он был частью древнего морского пути, известного как Нордвеген. Именно этот путь впоследствии дал Норвегии название. Весь этот район усеян монументальными могильными курганами. Кстати, это был и символ власти — монументальность была призвана произвести впечатление на торговцев.
В раскопанной могиле ученые обнаружили три керамических сосуда с кремированными человеческими останками. Также были найдены артефакты, в том числе фрагмент обожженного стекла и бронзовая булавка. Но самой интригующей находкой оказались игровые кубики и 18 фигурок, вырезанных из кости.
Точный возраст этих артефактов пока установить не удалось. Исследователи предполагают, что игра была изготовлена не ранее первого года нашей эры и не позднее 400 года.
Для Скандинавии это крайне редкая находка. Но подобные стратегические игры были в ходу на территории Римской империи. Кстати, ранее в Дании была обнаружена игровая доска. Ученые считают, что она использовалась для той же игры, что и предметы, найденные в норвежской могиле.
Это указывает на то, что германские племена, проживавшие тогда в этом районе, активно играли в настольные игры. Самой популярной римской игрой, похожей на шахматы, была игра под названием Ludus latrunculorum. Кстати, в Скандинавии она также появилась в железном веке.
С течением веков игра была трансформирована и получила собственное название — Hnefatafl. Она была очень популярна в эпоху викингов с 750 по 1050 годы нашей эры.
Что касается находок, то они отправлены на исследование в лабораторию. Ученым предстоит не только точно идентифицировать и датировать их, но и провести химический анализ. Последний, возможно, покажет, в каком регионе эта игра была изготовлена.
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Наука и техника , Норвегия
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