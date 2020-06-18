Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные расшифровали геном неандертальцев, живших на Алтае 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные расшифровали геном неандертальцев с Алтая
Фото: Twitter
Российские и немецкие учёные расшифровали полный геном неандертальцев, обитавших 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае. Это удалось сделать благодаря фрагменту кости из фаланги пальца.
Останки были найдены ещё в 2011 году и принадлежали девочке, чьи родители относились к разным подвидам древних людей — отец денисовец, а мать неандерталка. Каждый участок полученного генома был прочтен 27 раз, что позволяет получить достоверные результаты, сообщили в Институте археологии и этнографии. Геном фаланги из Алтая сравнили с более ранним образцом неандертальца из Денисовской пещеры, расположенной в сотне километров от Чагырской. Благодаря этому стало очевидно родство алтайской неандерталки как с европейскими, так и с азиатскими представителями вида. Однако чагырский неандерталец генетически оказался ближе всё-таки к европейским.
Судя по всему чагырская популяция прибыла на Алтай из европейской части материка около 80 тысяч лет назад. К тому времени здесь уже жили денисовцы, а с ними успели скреститься представители первой, более древней миграционной волны неандертальцев. К приходу второй волны от первой, скорее всего никого не осталось.
Чагырская популяция имела менее 60 человек и держалась изолированно. В то же время денисовцы и древние люди современного физического облика, именуемые Homo sapiens, жили большими группами.
На Алтае стоянки неандертальцев найдены в трёх пещерах: имени А. П. Окладникова, Страшной и Чагырской.
До обнаружения неандертальцев на Алтае самое восточное их расселение было зафиксировано на северной окраине Волгограда в местечке Сухая Мечетка. Там, согласно полученным датировкам, древние люди жили около 39 тысяч лет назад.
Ранее NEWS.ru писал, что находка в одной из французских пещер доказала, что неандертальцы были далеко не самым отсталым видом. Исследователи обнаружили фрагмент пряжи, состоящий из трёх пучков волокон, скрученных вместе. Он представлял собой подобие верёвки, которой, по словам экспертов, пользовались первые жители Европы примерно 52–41 тысяч лет назад.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
News.ru: последние новости
Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе Врач-эндокринолог объяснила причины озноба у переболевших коронавирусом Врач-эндокринолог объяснила причины озноба у переболевших коронавирусом Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера
Комментарии
Наука и техника , Алтай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение