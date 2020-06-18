Загадочное ископаемое из Антарктиды оказалось яйцом 

Ученые прозвали таинственное ископаемое размером с футбольный мяч «The Thing». Оно находилось в чилийском музее в ожидании того, кто раскроет его секрет. Теперь стало известно, что загадочная вещь является яйцом с мягкой скорлупой, самым большим из когда-либо найденных, снесенное около 68 миллионов лет назад.

Окаменелость нашла в 2011 году группа чилийских ученых, работающих в Антарктиде. Она похожа на мятую печеную картошку, но размером 28 на 18 сантиметров. В течение многих лет ученые тщетно исследовали ископаемое, пока в 2018 году палеонтолог не предположил, что это может быть яйцо.

Это была не самая очевидная гипотеза, учитывая размер и внешний вид предмета, к тому же внутри не было скелета. Но анализ срезов выявил слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, и гораздо более тонкий твердый внешний слой, что говорит о том, что объект имел мягкую оболочку. Гипотезу подтвердил и химический анализ, который показал, что яичная скорлупа отличается от осадка вокруг нее и изначально была живой тканью.

Ученые полагают, что это яйцо снес не динозавр, так как виды, жившие в Антарктиде в то время, были слишком малы, чтобы производить такие гигантские яйца. К тому же их яйца имели сферическую, а не овальную форму. Исследователи высказали гипотезу, что яйцо снесла рептилия, возможно, относящаяся к мозазаврам, которые были распространены в регионе в то время.