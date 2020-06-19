Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды 

Международная группа ученых выяснила, что таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде, является яйцом, отложенным миллионы лет назад гигантской морской рептилией. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature.

Изучив ископаемое с помощью микроскопов, специалисты обнаружили несколько слоев мембраны, что подтвердило догадку о том, что это было именно яйцо с мягкой скорлупой. Специалисты также выяснили, что возраст ископаемого составляет около 66 миллионов лет.

Ввиду того, что яйцо оказалось пустым, исследователи для идентификации существа, отложившего его, были вынуждены сопоставить пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц. Затем они изучили каталог вымерших существ, которые подходили по размеру, после чего пришли к выводу, что данное яйцо было отложено древней морской рептилией мозазавром.

Отмечается, что данный образец является первым ископаемым яйцом, найденным в Антарктиде. Также указанная находка ценна тем, что ставит под сомнение господствующий в науке тезис о том, что такие существа, как мозозавр, не откладывали яйца.