Ученые описали способы заражения коронавирусом в туалете 

Китайские ученые при помощи компьютерной симуляции выяснили, как коронавирус может распространяться в туалете, это они опубликовали в своем исследовании сайте Phys.org. После смыва в воздух попадают частицы воды и отходов жизнедеятельности человека, которые могут содержать живой SARS-CoV-2.

Проведя серию экспериментов в компьютерной симуляции, ученые сделали вывод: около 60% частиц с SARS-CoV-2 разносятся за пределы туалета. При нажатии кнопки спуска, потоки воды ударяются о стенки унитаза, в результате чего на высоту 1 м поднимается аэрозольное облако и находится в воздухе около минуты.

Таким образом, вероятность заразится коронавирусом становится выше, если человек пользуется общественными туалетами. Ученые также отмечают, что практика опускания крышки ободка во время смыва уменьшает риск заражения COVID-19.

Ранее «Профиль» писал о том, что количество случаев COVID-19 по России опустилось до 7843 людей за сутки. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, среди новых пациентов 31,8% не имеют сопутствующих симптомов. Первое место по числу выздоровевших за сутки в России занимает Москва — 2271 пациент, по информации за 17 июня.