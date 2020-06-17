Маск создаст замену еще одному проекту РФ

Компания SpaceX планирует построить несколько плавучих космодромов для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.
Издание «Медуза» предполагает, что для гиперзвуковых полетов на Земле SpaceX планирует использовать корабль и ракету Starship, которые разрабатываются для миссий на Луну и Марс. Работа над Starship также ведется в Техасе.
Как сообщал «Рамблер», плавучий космодром есть у российской авиакомпании S7. Она приобрела платформу в 2018 году в США.
Во время пандемии коронавируса председатель правления S7 Владислав Филев заявил, что реализация проекта по запуску ракет с плавучей платформы «Морской старт» заморожена.