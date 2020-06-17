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Маск создаст замену еще одному российскому проекту

Вероника Полынина
21 минуту назад
Комментарии175
Компания SpaceX планирует построить несколько плавучих космодромов для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.
Маск создаст замену еще одному проекту РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Маск прокомментировал в Twitter обнаруженное пользователем @SpaceXFleet объявление о поиске инженеров для строительства морской платформы в Браунсвилле, на берегу Мексиканского залива в штате Техас.
Издание «Медуза» предполагает, что для гиперзвуковых полетов на Земле SpaceX планирует использовать корабль и ракету Starship, которые разрабатываются для миссий на Луну и Марс. Работа над Starship также ведется в Техасе.
Как сообщал «Рамблер», плавучий космодром есть у российской авиакомпании S7. Она приобрела платформу в 2018 году в США.
Во время пандемии коронавируса председатель правления S7 Владислав Филев заявил, что реализация проекта по запуску ракет с плавучей платформы «Морской старт» заморожена.
Комментарии175
Наука и техника,Владислав Филев,АК S7,SpaceX
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