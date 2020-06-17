Названа дата и время летнего солнцестояния в Москве 

Летнее солнцестояние в столице наступит 21 июня в 00:44 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария в среду, 17 июня.

В это время Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира.

— В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время летнего солнцестояния в Северном полушарии наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь, так как Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом.

После этого Солнце постепенно начнет опускаться к югу, и световой день в Северном полушарии начнет уменьшаться, уточнили в пресс-службе.