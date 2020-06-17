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Названа дата и время летнего солнцестояния в Москве 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Названа дата и время летнего солнцестояния в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Летнее солнцестояние в столице наступит 21 июня в 00:44 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария в среду, 17 июня.
В это время Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира.
— В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что во время летнего солнцестояния в Северном полушарии наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь, так как Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом.
После этого Солнце постепенно начнет опускаться к югу, и световой день в Северном полушарии начнет уменьшаться, уточнили в пресс-службе.
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Наука и техника , Новости Москвы
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