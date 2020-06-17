На МКС поставят новый туалет 

Международная космическая станция (МКС) получит новый туалет. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте НАСА.

Образцы универсальной системы управления отходами (UWMS) были закуплены в 2015 году, ее интеграция с МКС будет осуществляться до конца года. Новый туалет радикально отличается от старого меньшей массой, наличием дозирующего насоса и устройства для предварительной обработки мочи, с помощью которого отходы жизнедеятельности можно будет эффективно переработать в воду.

По словам инженеров НАСА, новая туалетная система более комфортна для использования в условиях разнополого экипажа космической станции. Туалет получил измененную форму сиденья, адаптированного под каждого члена экипажа. Планируется, что UWMS будет поставлена не только на МКС, но и в рамках других миссий, в связи с чем туалеты будут обслуживаться по единому стандарту.

Текущий туалет на космической станции был разработан в 1999-х годах и не отвечает всем техническим требованиям. В частности, при регулировки оборудования есть риск поломки собирающего фекалии контейнера и загрязнения МКС.

В декабре 2019 года российская часть экипажа МКС разрешила астронавтам США пользоваться своим туалетом из-за поломки американского. Месяцем ранее НАСА сообщила, что на космической станции вышли из строя все туалеты: американский не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, российский — из-за сигнализации переполненного бака.