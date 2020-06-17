Названо число пригодных для жизни планет в Млечном Пути 

Астроном Мишель Кунимото (Michelle Kunimoto) из Университета Британской Колумбии Канада ) выяснила, что в Млечном Пути может находиться до шести миллиардов планет, напоминающих Землю и потенциально пригодных для жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

Согласно Кунимото, на одну звезду спектрального класса G (желтые звезды типа Солнца) приходится 0,18 землеподобной планеты. Доля таких звезд составляет семь процентов от общего числа звезд в Млечном Пути, которых всего около 100-400 миллиардов.

Чтобы подсчитали вероятное количество планет, похожих на Землю, Кунимото и ее команда астрономов использовала метод прямого моделирования экзопланет у 200 тысяч звезд, изученных космическим телескопом Kepler. Алгоритм не всегда правильно предсказывал, есть ли у определенной звезды экзопланеты, однако сравнение сгенерированного с помощью модели каталога с фактическим каталогом планет дало наиболее вероятную оценку количества планет в Млечном Пути.

Исходя из этого числа, специалисты определили долю землеподобных планет, чья масса лежит в диапазоне 0,75-1,5 массы Земли, вращающихся вокруг G-звезды на расстоянии 0,99-1,7 астрономических единиц (астрономическая единица примерно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Максимальное количество достигает шести миллиардов, однако реальное число намного меньше. Также это не гарантирует существование на планетах жизни, поскольку в Солнечной системе Марс соответствует рассмотренным критериям.