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В головном мозге нашли ранее неизвестный феномен 

Lenta.ru 1 час назад
В головном мозге нашли ранее неизвестный феномен
Фото: Nicol & Morton / Scientific Reports
Ученые Кембриджского университета нашли ранее неизвестный феномен, связанный с деятельностью мозга. При введении больших доз обезболивающего кетамина в организм овец исследователи наблюдали почти полное отключение обычной мозговой активности в коре больших полушарий, что длилось несколько минут. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Животным давали разные уровни доз кетамина, начиная от очень низких (три миллиграмма на килограмм веса) и заканчивая высокими (24 миллиграмм на килограмм). Независимо от дозы, у овец наблюдались три фазы мозговой активности: период успокоения, затем диссоциация сознания без волевых движений и, наконец, период почти полной бдительности, но также без движений. При переходе из первой фазы во вторую исследователи наблюдали промежуточное состояние мозга, который переключался между низкочастотными и высокочастотными ритмами.
Как пишут авторы, хотя субъективный опыт животных в каждой фазе не может быть определен, похожие клинические и психические особенности наблюдаются у людей, которым также вводили кетамин. Но при самых высоких дозах электроэнцефалограф (ЭЭГ) переставал регистрировать активность мозга у пяти из шести овец. Этот феномен был назван «ЭЭГ-дырой» (англ. EEG hole). Этот период наступал через две минуты после введения кетамина.
По словам исследователей, ЭЭГ-дыра не приводит к полному прекращению мозговой активности, иначе бы животные прекратили бы дышать. Через несколько минут деятельность мозга возвращается к уровню, характерному для низких доз кетамина. Механизм, посредством которого это вещество вызывает такие эффекты, пока остается неизвестным.
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