Россияне увидят шоу двух серпов

Луна закроет Венеру 19 июня днем, это будет видно практически на всей территории России, кроме юга европейской территории страны и юго-восточной части Дальнего Востока. Наблюдателям нужно смотреть в сторону южного горизонта, правее (западнее) от Солнца. Маленький серп Венеры на полчаса "спрячется" за диском Луны.

В 12:22 Венера начнет выходить из-за диска Луны, необычное затмение полностью завершится через четыре минуты. При этом уже с 22 июня и до конца лета Венеру можно будет наблюдать на небе только в утреннее время.