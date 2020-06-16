Лесные пожары приводят к новым песням у птиц 

В ходе исследования ученые выяснили, что лесные пожары влияют на виды песен, которые поют птицы, живущие рядом с возгораниями.

Лесные певуны (Hermit Warblers) имеют в своем репертуаре «шаблонную песню» для привлечения партнеров, и несколько более сложных для защиты территорий.

Для исследования ученые записали песни 1588 самцов из 101 разных мест в период с 2009 по 2014 год. Затем эксперты классифицировали песни на 35 диалектов и смоделировали последствия истории пожаров, количество мест размножения и расстояние между территориями, чтобы изучить факторы, связанные с разнообразием песен.

Исследователи обнаружили, что песенное разнообразие повышается с увеличением количества местных пожаров.