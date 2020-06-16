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Астрономы заметили кислородное свечение в атмосфере Марса 

Популярная механика 1 час назад
В атмосфере Марса заметили кислородное свечение
Фото: NASA
Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса. Такое явление вызвано солнечным светом, который высвобождает атомы кислорода из углекислого газа. Астрономы говорят, что это первый раз, когда подобное свечение было замечено не на Земле.
Поскольку в атмосфере Земли в изобилии содержится кислород, аналогичное явление можно наблюдать над нашей планетой с Международной космической станции. Это тот самый эффект, который придает полярным сияниям зеленый оттенок.
Впервые ученые предположили существование такого свечения над Марсом еще 40 лет назад. И только теперь, благодаря Европейскому космическому агентству и Роскомосу, астрономы смогли подтвердить это явление с помощью орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).
Согласно данным, собранным в период с апреля по декабрь прошлого года, ученые обнаружили свидетельства зеленого кислородного свечения на высотах от 20 до 400 километров.
«Наблюдения за Марсом полностью соответствуют предсказаниям теории, однако вырабатываемое им видимое свечение оказалось сильнее, чем его аналог в атмосфере Земли. Это говорит о том, что мы еще не до конца понимаем, как ведут себя атомы кислорода», — прокомментировали авторы исследования.
Это открытие может оказаться полезным для будущих миссий на Марс. Изучение атмосферы планеты может рассказать нам о ее плотности и о том, как она может взаимодействовать со спутниками и посадочными аппаратами.
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Наука и техника , Наука , Европейское космическое агентство
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