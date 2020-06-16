Колебания света научились использовать для прослушки

Исследователи из Лабораторий кибербезопасности в Университете Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана придумали способ прослушивания помещений даже на больших расстояниях, используя дешевое оборудование.

В настоящее время существует множество способов шпионить за тем, что происходит в отдаленных помещениях, площадках и зданиях. Телефоны, компьютеры, камеры и даже лазерные системы наблюдения могут использоваться для скрытого прослушивания приватных разговоров без ведома цели. Но все они по большей части требуют дорогого оборудования, а «обходные» пути часто бывают ненадежны, так что их легко обнаружить.

Инженеры подошли к проблеме по-новому, представив общественности Lamphone. Этот прибор эффективен и на больших расстояниях и требует лишь визуального контакта с помещением, за которым будет производиться наблюдение — особенно важен свет. Оборудование Lamphone включает в себя ноутбук для обработки сигналов, телескоп для обеспечения детального обзора комнаты на расстоянии сотен метров, а также электрооптический датчик, который преобразует свет в электрический сигнал.

Если вы находитесь в комнате, снабженной подвесным светильником, то любое случайное касание приведет к изменению освещения комнаты, поскольку лампочка будет покачиваться из стороны в сторону. Именно на такие световые сигналы и реагирует прибор, но его чувствительность позволяет улавливать даже колебания, незаметные для человеческого глаза. Когда звуковые волны, создаваемые людьми в комнате, попадают на подвесной светильник, они также могут заставить его колебаться, но на бесконечно малую амплитуду. Человек этого не заметит, а вот детектор — запросто.

В эксперименте с использованием трех разных телескопов с разными диаметрами линз на расстоянии 25 метров исследователи смогли успешно захватить звук, воспроизводимый в удаленной комнате. Им удалось распознать песню Beatles «Let It Be», а также речь президента Трампа — причем звук был настолько четким, что его смогли принять и расшифровать приложения, такие как Shazam. Исследователи считают, что благодаря более мощным телескопам и более чувствительному аналого-цифровому преобразователю расстояния прослушивания могут быть еще больше. Стоит отметить, что и в нынешней комплектации себестоимость прибора ниже, чем $1000 — весьма скромная цифра на рынке спецтехники.

В то же время неясно, насколько данный метод эффективен в случае светильников, жестко закрепленного на потолке, к примеру в случае люминесцентных ламп. Так что если вы испытываете беспокойство на тему того, что вас могут прослушивать — то на время откажитесь от искусственных источников света, и может быть вам удастся сохранить конфиденциальную информацию.