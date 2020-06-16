Apple готовит складной iPhone

yeah… about that… 😏 https://t.co/RAmTnx1wiM— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020 Несколько дней назад инсайдер Джон Проссер намекнул в своём твиттере на выход складного iPhone. По его данным новинка выйдет не ранее 2021 года, однако точных его спецификации на тот момент специалист не привёл.

А чуть позже появились сведения, которые проливают некоторый свет на новинку. По словам Проссера, складной смартфон из Купертино будет оснащаться двумя экранами с тонким шарнирным блоком между ними. То есть он будет конструктивно ближе к Microsoft Surface Duo и Neo, нежели к Samsung Galaxy Fold.

Предполагается, что такая компоновка удешевит разработку и конечное устройство, а также упростит его ремонт. Кроме того, не будет пресловутой складки на экране.

Также заявлено, что визуально (в разложенном виде) новинка будет походить на iPhone 11. Как минимум, говорится о «моноброви» и системе FaceID. Правда, пока неясно, нужна ли такая система в складном смартфоне. Другие спецификации пока не уточняются.