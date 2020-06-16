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Инсайдер утверждает, что Apple готовит складной iPhone, но не всё так просто 

Игромания.ру и ещё 4 1 час назад
Apple готовит складной iPhone
Фото: Игромания.ру
Несколько дней назад инсайдер Джон Проссер намекнул в своём твиттере на выход складного iPhone. По его данным новинка выйдет не ранее 2021 года, однако точных его спецификации на тот момент специалист не привёл.
А чуть позже появились сведения, которые проливают некоторый свет на новинку. По словам Проссера, складной смартфон из Купертино будет оснащаться двумя экранами с тонким шарнирным блоком между ними. То есть он будет конструктивно ближе к Microsoft Surface Duo и Neo, нежели к Samsung Galaxy Fold.
Предполагается, что такая компоновка удешевит разработку и конечное устройство, а также упростит его ремонт. Кроме того, не будет пресловутой складки на экране.
Также заявлено, что визуально (в разложенном виде) новинка будет походить на iPhone 11. Как минимум, говорится о «моноброви» и системе FaceID. Правда, пока неясно, нужна ли такая система в складном смартфоне. Другие спецификации пока не уточняются.
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Наука и техника , Гаджеты , Microsoft , Apple
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