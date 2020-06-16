Ученые раскрыли тайну космической «сигары»

Астрономы заявили, что этот межзвездный небесный объект является «водородным айсбергом».

Межзвездный объект Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, до сих пор имеет непонятную природу происхождения. Первоначально астрофизики классифицировали его как комету, затем сообщили, что это астероид.

Теперь же исследователи утверждают, что космическая «сигара» является ранее неизвестным типом объектов — водородным айсбергом. К такому выводу пришли астрономы из Йельского и Чикагского университетов.

«Это замороженный айсберг молекулярного водорода. Если это правда, то очень вероятно, что наша галактика полна подобных объектов», — приводит слова одного из астрономов журнал Astrophysical Journal Letters.

Оумуамуа, сообщают ученые, прибыл из-за пределов Солнечной системы. Кроме того, во время обнаружения он ускорился таким образом, который не может быть объяснен гравитацией. Астрономы пришли к выводу, что причиной подобного увеличения скорости может служить молекулярный водород — вещество, формирующееся тогда, когда температура чуть выше абсолютного нуля. Молекулярный водород не образует свет и не отражает его, поэтому телескопы не могут его увидеть.

«То, что мы видели одного из них, означает, что их там может быть очень много», — утверждают исследователи.

По данным астрофизиков, в галактике не так много мест, где может образоваться «водородный айсберг». Исследователи считают, что данные космические «сигары» возникают в плотных ядрах гигантских молекулярных облаков, в которых рождаются звезды.

Кроме того, ученые сообщили, что данный объект постепенно будет уничтожаться энергетическими частицами, находящимися в космосе. Дело в том, что они удаляют с поверхности небесного тела водород. Астрономы сравнили «водородный айсберг» с куском мыло, который по мере использования становится все меньше и изменяет форму.