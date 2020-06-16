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Жители перуанской деревни похитили техников 4G-сетей 

Популярная механика 1 час назад
Жители перуанской деревни похитили техников 4G-сетей
Фото: Популярная механика
Перуанские крестьяне четыре дня держали в плену ремонтную бригаду местного интернет-провайдера, опасаясь, что те установят вышки 5G. Об этом сообщает AFP.
Бригада из восьми человек прибыла в деревню Либертадорес Чоппка в перуанской провинции Акобамба для обслуживания оборудования 4G. Однако жители деревни и близлежащих районов решили, что техники приехали устанавливать вышки 5G, которые, якобы, распространяют COVID-19 В результате собралось более тысячи человек, которые задержали монтажников и заявили, что те никуда не уедут, пока не деинсталлируют оборудование, а заодно сожгли одну из наземных станций местного провайдера.
Освободить техников удалось только через несколько дней в результате переговоров специально созданной комиссии, куда вошли представители властей и провайдера, с жителями деревни — их удалось все же убедить, что в Перу нет 5G, и вообще эта технология никак не связана с коронавирусом.
Примечательно, что слухи об установке 5G-вышек и их связи с болезнью местные жители вычитали в соцсетях, пользуясь, по всей видимости, тем самым оборудованием, которое потом и было сожжено.
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