Жители перуанской деревни похитили техников 4G-сетей 

Перуанские крестьяне четыре дня держали в плену ремонтную бригаду местного интернет-провайдера, опасаясь, что те установят вышки 5G. Об этом сообщает AFP.

Бригада из восьми человек прибыла в деревню Либертадорес Чоппка в перуанской провинции Акобамба для обслуживания оборудования 4G. Однако жители деревни и близлежащих районов решили, что техники приехали устанавливать вышки 5G, которые, якобы, распространяют COVID-19 В результате собралось более тысячи человек, которые задержали монтажников и заявили, что те никуда не уедут, пока не деинсталлируют оборудование, а заодно сожгли одну из наземных станций местного провайдера.

Освободить техников удалось только через несколько дней в результате переговоров специально созданной комиссии, куда вошли представители властей и провайдера, с жителями деревни — их удалось все же убедить, что в Перу нет 5G, и вообще эта технология никак не связана с коронавирусом.

Примечательно, что слухи об установке 5G-вышек и их связи с болезнью местные жители вычитали в соцсетях, пользуясь, по всей видимости, тем самым оборудованием, которое потом и было сожжено.