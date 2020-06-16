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Российский робот Promobot начал работать в аэропорту Стамбула 

Газета.Ru и ещё 2 50 минут назад
Российский робот «нашел работу» в Турции
Фото: Газета.ru
Российский робот Promobot ("Промобот") начал работать в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчена в Стамбуле, он консультирует пассажиров и помогает им с навигацией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служб компании-производителя "Промобот".
Кроме того, он информирует о правилах поведения и безопасности, а также способен вызвать такси.
Промобот говорит на нескольких языках: русском, английском, турецком, арабском и испанском. Свободно передвигаться в толпе людей он может за счет специальных датчиков.
В настоящее время эти роботы уже задействованы в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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Наука и техника , Сбербанк России , Стамбул
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