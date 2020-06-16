Российский робот «нашел работу» в Турции

Российский робот Promobot ("Промобот") начал работать в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчена в Стамбуле , он консультирует пассажиров и помогает им с навигацией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служб компании-производителя "Промобот".

Кроме того, он информирует о правилах поведения и безопасности, а также способен вызвать такси.

Промобот говорит на нескольких языках: русском, английском, турецком, арабском и испанском. Свободно передвигаться в толпе людей он может за счет специальных датчиков.