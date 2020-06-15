Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России» 

RT на русском и ещё 1 20 минут назад
В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России»
Фото: РИА Новости
Администрация Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеров России», при попытке зайти на страницу в социальной сети появляется надпись «Действие учетной записи приостановлено».
«Твиттер» приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила «Твиттера», — говорится в сообщении на странице «Лидеров России» в соцсети.
«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения.
Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
RT на русском: последние новости
Врач назвала частое осложнение у переболевших коронавирусом Врач назвала частое осложнение у переболевших коронавирусом Учёный не исключил мутацию коронавируса в более агрессивную форму Учёный не исключил мутацию коронавируса в более агрессивную форму Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём России Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём России
Наука и техника , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конкурс Евровидение объявил даты на 2021 год
Конкурс Евровидение объявил даты на 2021 год
Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
СК возбудил дело по факту стрельбы в Москве
СК возбудил дело по факту стрельбы в Москве
Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП
Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
01:10
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
Общество
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
01:50
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение