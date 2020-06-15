В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России» 

Администрация Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеров России», при попытке зайти на страницу в социальной сети появляется надпись «Действие учетной записи приостановлено».
«Твиттер» приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила «Твиттера», — говорится в сообщении на странице «Лидеров России» в соцсети.
«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения.
Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина.