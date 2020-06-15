В нашей Галактике «нашли» разумные цивилизации

Британские ученые сообщили, что в нашей Галактике в могут быть десятки разумных цивилизаций. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, кратко о них сообщает РИА «Новости».

Астрофизики из Ноттингемского университета решили рассчитать такую вероятность для нашей Галактики. Они основывались на принципе Коперника, который гласит, что Земля не уникальна, и во Вселенной должны быть планеты с аналогичными условиями, и, теоретически, разумной жизнью.

Исходя из предположений, что жизнь на других планетах зарождается и развивается примерно так же, как на Земле, ученые ввели в расчеты два ограничения. Первое: для формирования разумной жизни на других планетах требуется примерно столько же времени, как на Земле (4,5-5 млрд лет). Второе: пригодные для жизни планеты могут быть у богатых металлами звезд, подобных Солнцу.

«Идея заключалась в том, чтобы посмотреть на эволюцию в космическом масштабе, — отметил руководитель исследования, профессор астрономии Кристофер Конселис. — Мы называем этот метод расчета астробиологическим коперниканским пределом. В соответствии с ним, в нашей Галактике должно быть как минимум несколько десятков активных цивилизаций».

Важным фактором является то, как долго эти цивилизации находятся на достаточном уровне развития, позволяющем отправлять сигналы о своем существовании в космос (являются т.н. активными разумными цивилизациями). Например, время существования активной разумной цивилизации на Земле — около ста лет. По расчетам авторов исследования, в галактике Млечный Путь сейчас может быть около 36 активных разумных цивилизаций. Но среднее расстояние до таких цивилизаций — порядка 17000 световых лет, что делает практически невозможным связь с ними.

«Поиски внеземных разумных цивилизаций дают нам подсказки о том, как долго продлится наша собственная цивилизация, — размышляет Конселис. — Если мы обнаружим, что разумная жизнь распространена, это значит наша цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько столетий. Если же мы поймем, что в нашей Галактике сейчас нет кроме нас активных цивилизаций, это плохой знак для нашего собственного долгосрочного существования. Таким образом, в поисках внеземной разумной жизни — даже если мы ничего не находим — мы открываем свое будущее и судьбу».

Ранее были подсчитаны шансы на появление разумной жизни, если история Земли повторится.