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Зонд New Horizons посмотрел на звезды с другой стороны 

Популярная механика и ещё 3 1 час назад
New Horizons посмотрел на звезды с другой стороны
Фото: NASA
14 лет назад зонд New Horizons отправился в свое межзвездное путешествие с Земли. За это время он удалился от нашей планеты почти на 8 миллиардов километров. Оказавшись так далеко от родного дома, космический аппарат смог посмотреть на звезды совсем под другим углом.
New Horizons впервые смог измерить звездный параллакс — изменение положения звёзд в небе. Все дело в том, что то, как мы видим звездное небо — не совсем правильно. Планетарный ученый Алан Стерн говорит: «Справедливо сказать, что New Horizons наблюдают за небом более объективно. С Земли невозможно вычислить точное местоположение звезд. И это [новое наблюдение] позволило нам сделать то, что никогда не удавалось раньше — увидеть ближайшие звезды, заметно смещенные на небе с тех позиций, которые мы видим на Земле».
В ходе этой работы New Horizons наблюдал за звездами Проксима Центавра и Wolf 359, расположенными на расстоянии 4,2 и 7,8 световых лет от Земли. При сравнении двух изображений, ученые обнаружили значительное смещение.
Исследование и измерение звёздного параллакса в будущем может стать основой для звездных навигационных систем.
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Наука и техника , Наука , Алан Стерн
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