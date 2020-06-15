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В России составили «эволюционное древо» коронавируса 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Смогли отсрочить: В РФ создали эволюционное древо COVID-19
Фото: pixabay.com
Специалисты отметили, что страна смогла отсрочить вспышку инфекции, закрыв границу с КНР.
Большинство случаев коронавируса было завезено в Россию из Европы, а не Китая. К такому выводу пришли ученые, составив «эволюционное древо» заболевания.
Специалисты отметили, что страна смогла отсрочить вспышку инфекции, закрыв границу с КНР. В этом отличие от эволюции вируса в США — по мнению ученых, туда он пришел раньше и именно из Китая.
В эфире телеканала «Россия 24» доктор биологических наук Георгий Базыкин также рассказал, что кроме «нулевого пациента», от которого заражение распространялось внутри России, были и другие способы завоза заболевания — каждый из них образовал отдельную «ветку».
Ранее ученые выразили опасения в связи с возможным увеличением агрессивности COVID-19. Причиной такого поведения вируса они называют мутации на фоне появления у людей иммунитета.
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Наука и техника , Китай
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