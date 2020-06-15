Смогли отсрочить: В РФ создали эволюционное древо COVID-19

Специалисты отметили, что страна смогла отсрочить вспышку инфекции, закрыв границу с КНР

Большинство случаев коронавируса было завезено в Россию из Европы, а не Китая. К такому выводу пришли ученые, составив «эволюционное древо» заболевания.

Специалисты отметили, что страна смогла отсрочить вспышку инфекции, закрыв границу с КНР. В этом отличие от эволюции вируса в США — по мнению ученых, туда он пришел раньше и именно из Китая.

В эфире телеканала «Россия 24» доктор биологических наук Георгий Базыкин также рассказал, что кроме «нулевого пациента», от которого заражение распространялось внутри России, были и другие способы завоза заболевания — каждый из них образовал отдельную «ветку».

Ранее ученые выразили опасения в связи с возможным увеличением агрессивности COVID-19. Причиной такого поведения вируса они называют мутации на фоне появления у людей иммунитета.