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Источник назвал дату возобновления пусков «Союзов» из Французской Гвианы 

РИА Новости 24 минуты назад
Раскрыта дату возобновления пусков «Союзов» с Куру
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Пуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный с марта, намечается в середине октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 планируется на 17 октября", — сказал собеседник агентства.
Запуск Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом", который решили заменить на запасной. Однако в середине марта космодром Куру пришлось временно закрыть из-за COVID-19, поэтому старт "Союза" был отложен на 15 сентября, а затем на 1 октября.
Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из неисправного "Фрегата" и в конце апреля возвратились в Россию. В начале июня специалисты снова прибыли в Куру для устранения утечки окислителя из данного "Фрегата".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Наука и техника , РИА Новости , ОАЭ
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