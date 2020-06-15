Как будут храниться генетические данные россиян

"Все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле "обезличены", — сказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что вся информация будет храниться в дата-центре института. Собеседник издания также отметил необходимость строгой охраны этой информации государством.

"Нужно серьезно заниматься законодательством в области развития и использования генетических технологий. Очевидно, что вся эта информация должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным", — продолжил ученый.

Знание генома позволяет заложить основы для создания персонализированной медицины, считает он.

"Исследуя геном целых групп популяции, мы можем делать выводы, какие люди с какой генетической спецификой склонны к тем или иным заболеваниям. Тогда можно, во-первых, превентивным образом предотвращать болезнь, во-вторых, предсказывать, какие болезни могут развиваться у людей. И медицина будет ориентирована на сохранение здоровья конкретного человека на генетическом уровне", — заключил Ковальчук.