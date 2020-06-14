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Новый пуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно 

ТК «Звезда» и ещё 1 44 минуты назад
Новый пуск японской частной ракеты завершился неудачно
Фото: globallookpress.com
Ранее запуск данной ракеты многократно откладывался по различным причинам.
В Японии был произведен новый запуск космической ракеты MOMO-5, разработанной частной компанией Interstellar Technologies. Очередная попытка пуска на орбиту окончилась неудачно.
Ракета, согласно информации портала TechCrunch, смогла стартовать с космической станции в Хоккайдо и оказалась в воздухе, где, однако, развалилась спустя одну минуту. В настоящее время причины случившегося не определены.
Ранее, в 2019 году, ракета, произведенная японской компанией Interstellar Technologies, MOMO-4 рухнула в море спустя определенное время после запуска из-за сбоя в бортовом компьютере.
Пуски обеих малогабаритных коммерческих ракет многократно откладывались по техническим причинам или погодным условиям.
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Наука и техника , Наука , Оружие , Технологии , Япония
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