Новый пуск японской частной ракеты завершился неудачно

Ранее запуск данной ракеты многократно откладывался по различным причинам.

Японии был произведен новый запуск космической ракеты MOMO-5, разработанной частной компанией Interstellar Technologies. Очередная попытка пуска на орбиту окончилась неудачно.

Ракета, согласно информации портала TechCrunch, смогла стартовать с космической станции в Хоккайдо и оказалась в воздухе, где, однако, развалилась спустя одну минуту. В настоящее время причины случившегося не определены.

Ранее, в 2019 году, ракета, произведенная японской компанией Interstellar Technologies, MOMO-4 рухнула в море спустя определенное время после запуска из-за сбоя в бортовом компьютере.

Пуски обеих малогабаритных коммерческих ракет многократно откладывались по техническим причинам или погодным условиям.