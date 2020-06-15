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Ученые составили «эволюционное древо» коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 36 19 минут назад
Ученые составили «эволюционное древо» коронавируса в России и выяснили, что большинство случаев заражения было завезено из стран Европы, а не из Китая. Перекрыв границы с КНР, удалось отсрочить вспышку инфекции в стране, рассказал в беседе с телеканалом «Россия 24» доктор биологических наук Георгий Базыкин.
По его словам, именно это отличает российский сценарий распространения вируса от американского. В США, уверен специалист, инфекция была завезена из Китая, при этом раньше, чем в Россию.
Ученые подтвердили и теорию о том, что кроме «нулевого пациента», от которого заражение распространилось внутри России, были и другие варианты завоза болезни. Каждый из них образовал отдельную «ветку» на составленном древе. Благодаря этому удалось выяснить, когда конкретно произошли повлиявшие на развитие эпидемии события. Кроме того, исследователи установили и скорость распространения болезни, и примерную дату ее возникновения среди людей.
Ранее российские ученые спрогнозировали дату окончания пандемии COVID-19. По их подсчетам, это произойдет к концу июля. Одновременно эксперты не исключают новых волн распространения инфекции в связи со снятием ограничений в регионах.
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Наука и техника , Видео , Коронавирус , Самоизоляция , Коронавирус в Росии , Вторая волна , Китай
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