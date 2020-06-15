Найдены аномальные структуры вокруг ядра Земли

Ученые, изучив данные сейсмических волн, выявили гигантские структуры на глубине 2900 километров под поверхностью Земли, на границе между расплавленным ядром и твердой мантией, сообщает New Scientist.

Анализируя данные сотен мощных землетрясений, Дойеон Ким из Университета Мэриленда и его коллеги обнаружили новую структуру под вулканическими Маркизскими островами в южной части Тихого океана. Эта структура, известная как зона сверхнизких скоростей (ULV), имеет диаметр около 1000 километров и толщину 25 километров, говорит Ким.

Эти структуры называются ULV, потому что сейсмические волны проходят через них с более медленными скоростями, но из чего они состоят, до сих пор остается загадкой. Они могут быть химически отличными от ядра железоникелевого сплава Земли и мантии силикатных пород или иметь различные тепловые свойства.

Исследователи обнаружили эту структуру при анализе 7000 записей сейсмической активности от толчков, произошедших вокруг бассейна Тихого океана в период с 1990 по 2018 год. Все землетрясения имели магнитуду 6,5 или более, и эпицентр всех был глубже, чем 200 километров.