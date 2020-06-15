Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые выявили гигантские структуры в глубинах Земли 

BFM.RU и ещё 4 9 минут назад
Найдены аномальные структуры вокруг ядра Земли
Фото: EPA
Ученые, изучив данные сейсмических волн, выявили гигантские структуры на глубине 2900 километров под поверхностью Земли, на границе между расплавленным ядром и твердой мантией, сообщает New Scientist.
Анализируя данные сотен мощных землетрясений, Дойеон Ким из Университета Мэриленда и его коллеги обнаружили новую структуру под вулканическими Маркизскими островами в южной части Тихого океана. Эта структура, известная как зона сверхнизких скоростей (ULV), имеет диаметр около 1000 километров и толщину 25 километров, говорит Ким.
Эти структуры называются ULV, потому что сейсмические волны проходят через них с более медленными скоростями, но из чего они состоят, до сих пор остается загадкой. Они могут быть химически отличными от ядра железоникелевого сплава Земли и мантии силикатных пород или иметь различные тепловые свойства.
Исследователи обнаружили эту структуру при анализе 7000 записей сейсмической активности от толчков, произошедших вокруг бассейна Тихого океана в период с 1990 по 2018 год. Все землетрясения имели магнитуду 6,5 или более, и эпицентр всех был глубже, чем 200 километров.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
BFM.RU: последние новости
На МКС выясняют причины повышения бензола На МКС выясняют причины повышения бензола Мелита Вуйнович: «ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации по статистике по смертности» Мелита Вуйнович: «ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации по статистике по смертности» В США найден клад стоимостью в миллион долларов В США найден клад стоимостью в миллион долларов
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
04:14
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение