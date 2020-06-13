Ученые обнаружили аномальные структуры вокруг ядра Земли 

Сгустки горячего, плотного материала, которые вьются вокруг ядра Земли, гораздо более распространены, чем предполагали предыдущие исследования.

Новый метод анализа данных о землетрясениях обнаружил еще больше аномальных зон размером с континент на границе между ядром планеты и мантией.

Мы до сих пор не знаем, что это за вещество — это может быть магма, расплавленное железо, вытекающее из ядра, или что-то еще — но с более полной, подробной картой их расположения мы можем лучше понять геологические процессы, происходящие глубоко внутри Земли.

Граница ядра лежит примерно на 2900 километров ниже поверхности Земли. Она недосягаема, поэтому, если мы хотим узнать, какие там условия, мы должны проявить творческий подход. К счастью, Земля поставляется со встроенным инструментом для исследования своего интерьера: землетрясения.

То, как землетрясения и подземные толчки распространяются по разным видам материала внутри планеты, позволило сейсмологам реконструировать и картографировать состав внутренней части Земли.

Вот как десятки лет назад на границе ядро-мантия были обнаружены огромные сгустки супергорячего материала.

Исследователи изучили данные за 30 лет — около 7000 сейсмограмм одного конкретного типа сейсмической волны — в поисках эхо-сигнала, указывающего на зону супергорячего материала.

Doyeon Kim/University of Maryland

«Рассматривая одновременно тысячи эхо-сигналов у границы ядра и мантии, вместо того, чтобы сосредоточиться на нескольких за раз, как это обычно делается, мы получили совершенно новую перспективу», — сказал геолог Доэн Ким из Университета Мэриленда.

«Мы увидели, что у пограничной области ядро-мантия есть много структур, которые могут производить эхо».

Результаты, выявили незначительные изменения сейсмических волн от землетрясений в Азии и Океании, что указывает на ранее необнаруженную зону супергорячего материала ниже Маркизских островов в южной части Тихого океана.

В свою очередь, физические свойства, могут помочь геологам вывести химический состав и температуру структур, что приблизит нас к разгадке тайны того, что вызывает появление этих странных, плотных зон, окружающих сердце Земли.

Исследование опубликовано в журнале Science.