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Ученые установили самую защищенную от коронавируса группу крови 

Профиль 1 час назад
Раскрыта самая защищенная от коронавируса группа крови
Фото: Reuters
Ученые из США установили, что меньше всего заражению коронавируса подвержены люди с первой группой крови. Выводы исследователей были опубликованы на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.
В новой работе приняли участие 750 тыс. пациентов, из которых у 10 тыс. был диагностирован коронавирус. Учитывая вес, возраст и пол исследуемых, ученые выяснили, что среди обладателей первой группы крови заболеваемость была ниже на 9-18%.
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При этом чаще всего вирус обнаруживали у людей с третьей и четвертой группой крови. В частности, для них риск заражения составлял 1,5%. Что касается людей со второй группой крови, то для них этот показатель равен 1,4%.
Более выраженным он оказался у врачей и представителей других профессий, работа которых связана с тесным контактом с инфицированными. Было установлено, что у людей с четвертой группой крови риск заражения составлял 4,1%, с третьей — 4%, со второй — 3,9%, а с первой — 3,2%.
Ранее китайские исследователи выяснили, что заражению нового коронавируса наиболее подвержены обладатели второй группы крови. При этом риски заражения у людей с другими группами крови оказались примерно одинаковыми.
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Наука и техника , США
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