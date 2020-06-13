Раскрыта самая защищенная от коронавируса группа крови

Ученые из США установили, что меньше всего заражению коронавируса подвержены люди с первой группой крови. Выводы исследователей были опубликованы на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В новой работе приняли участие 750 тыс. пациентов, из которых у 10 тыс. был диагностирован коронавирус. Учитывая вес, возраст и пол исследуемых, ученые выяснили, что среди обладателей первой группы крови заболеваемость была ниже на 9-18%.

При этом чаще всего вирус обнаруживали у людей с третьей и четвертой группой крови. В частности, для них риск заражения составлял 1,5%. Что касается людей со второй группой крови, то для них этот показатель равен 1,4%.

Более выраженным он оказался у врачей и представителей других профессий, работа которых связана с тесным контактом с инфицированными. Было установлено, что у людей с четвертой группой крови риск заражения составлял 4,1%, с третьей — 4%, со второй — 3,9%, а с первой — 3,2%.

Ранее китайские исследователи выяснили, что заражению нового коронавируса наиболее подвержены обладатели второй группы крови. При этом риски заражения у людей с другими группами крови оказались примерно одинаковыми.