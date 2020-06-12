У людей обнаружили способность впадать в спячку

Исследователи из США Японии нашли в мозге человека механизм, который может приостанавливать и запускать жизненные процессы организма. Таким образом, люди могли бы впадать в спячку подобно медведям или суркам. Научная работа опубликована в журнале Scientist.

При этом открытие американскими и японскими учёными было сделано независимо друг от друга. Режим спячки, как оказалось, может «переключать» группа нейронов, которые находятся в гипоталамусе.

К такому выводу команды исследователей пришли, проведя эксперименты на мышах и крысах. Грызуны впадают в близкое к спячке состояние, когда им очень холодно или, когда они испытывают сильное чувство голода. При искусственной активации нейронов в гипоталамусе у учёных получилось ввести подопытных в такое же состояние.

Отмечается, однако, что эксперименты на людях пока не проводились, но учёные предполагают, что состояние спячки можно использовать во время транспортировке травмированных пациентов.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные обнаружили белок, сжигающий жир.