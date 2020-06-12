Коронавирус поражает нервную систему

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COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые 

РИА Новости 33 минуты назад
Болезнь COVID-19 представляет глобальную угрозу всей нервной системе, заявляют ученые из Северо-Западного университета США, составившие обзор неврологических симптомов зараженных пациентов.
Автор статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology. доктор Игорь Коральник, руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии, вместе с коллегами провел ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в Northwestern Medicine, чтобы определить частоту и тип неврологических осложнений, а также реакцию на лечение.
"Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли", — говорится в пресс-релизе университета.
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Согласно авторам работы, болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы. По словам Коральника, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание может поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.
Кроме того, вирус может вызывать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга. Наконец, реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, которое может повредить мозг и нервы.
"Об этом важно знать широкой общественности и врачам, потому что инфекция SARS-COV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнет лихорадка, кашель или проблемы с дыханием", — заявил Коральник.
В пресс-релизе отмечается, что профессор с коллегами продолжит следить за некоторыми из пациентов, "чтобы определить, являются ли неврологические проблемы временными или постоянными". Эти исследования обеспечат основу для диагностики и лечения многих неврологических проявлений COVID-19.
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Наука и техника , Видео , США
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