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Назван новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом 

РИА Новости 54 минуты назад
Ученые обнаружили новый симптом, связанный с коронавирусом и заболеваниями поджелудочной железы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.
Специалисты Университета Ливерпуля выявили группу пациентов с COVID-19, среди которых были в основном молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. У заболевших были обнаружены специфические симптомы, включая общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.
Отмечается, что позже у пациентов был диагностирован также острый панкреатит, хотя выявленные признаки не были характерны для типичного течения заболевания. Как отмечают авторы исследования, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Видео , Наука , Ливерпуль
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