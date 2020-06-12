Названы причины произвольного выключения смартфона

Смартфон сам по себе может выключаться из-за проблем прошивки или конкретного приложения, выключение телефона также может быть и способом защиты его от поломки, рассказал агентству «Прайм» менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов

По его словам, причины выключения смартфона могут быть разные.

Во-первых, это могут быть проблемы прошивки или конкретного приложения. Соответственно, в такой ситуации надо удалить последние установленные программы или сбросить телефон до заводских настроек (в этом случае стоит заранее сделать резервную копию данных).

Во-вторых, выключение может быть способом защиты телефона от поломки — это характерно для ситуаций, когда устройство перегревается от работы каких-либо программ. Если смартфон выключается во время звонка, то причина может быть в различных неполадках — лучше сразу обратиться в сервисный центр.