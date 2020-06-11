В Windows 10 «сломалась» оптимизация дисков

На днях Microsoft запустила полноценное развёртывание обновления Windows 10 May 2020 Update для большего числа пользователей. Но, как уже стало традицией, без сбоев не обошлось. На сей раз проблемы возникли у Drive Optimizer (Оптимизация диска).

Этот инструмент позволяет упорядочивать данные на диске, повышать производительность и так далее. Ранее он назывался Disk Defragmenter (Дефрагментация диска). И вот, как оказалось, после последнего обновления программа перестала отображать корректный статус операции.

По умолчанию оптимизация проводится раз в неделю, но теперь система сообщает, что оптимизация никогда не проводилась. Судя по всему, проблема в том, что программа просто не сохраняет дату и врем последней проверки, удаляя их при перезагрузке.

Компания Microsoft пока не признала эту проблему, так что решения можно ждать долго. Отметим, что утилита Event Viewer (Просмотр событий) позволяет узнать дату и время последней оптимизации «в обход» Drive Optimizer.