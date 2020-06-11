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В Windows 10 после обновления «сломалась» оптимизация дисков 

Игромания.ру 1 час назад
В Windows 10 «сломалась» оптимизация дисков
Фото: Игромания.ру
На днях Microsoft запустила полноценное развёртывание обновления Windows 10 May 2020 Update для большего числа пользователей. Но, как уже стало традицией, без сбоев не обошлось. На сей раз проблемы возникли у Drive Optimizer (Оптимизация диска).
Этот инструмент позволяет упорядочивать данные на диске, повышать производительность и так далее. Ранее он назывался Disk Defragmenter (Дефрагментация диска). И вот, как оказалось, после последнего обновления программа перестала отображать корректный статус операции.
По умолчанию оптимизация проводится раз в неделю, но теперь система сообщает, что оптимизация никогда не проводилась. Судя по всему, проблема в том, что программа просто не сохраняет дату и врем последней проверки, удаляя их при перезагрузке.
Компания Microsoft пока не признала эту проблему, так что решения можно ждать долго. Отметим, что утилита Event Viewer (Просмотр событий) позволяет узнать дату и время последней оптимизации «в обход» Drive Optimizer.
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Наука и техника , Интернет , Технологии , Microsoft
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