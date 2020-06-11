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В Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски 

+1 37 минут назад
В Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски
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На протяжении десятилетий обезличивание врачей из-за использования ими средств индивидуальной защиты (СИЗ) затрудняет уход за больными в те моменты, когда требуется утешить пациентов или проявить сострадание, используя мимику. К тому же, есть пациенты с нарушениями слуха.
Исследователи из Политехнической школы Лозанны и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии провели последние два года, разрабатывая новый вид медицинской маски, предполагающую почти полную прозрачность, при этом оставаясь дышащей и защитной.
HelloMasks сделаны из органических материалов на основе биомассы. Таким образом, в дополнение к прозрачности, они еще пригодны и для вторичной переработки и биоразложения.
В настоящее время изобретатели находятся в процессе разработки производственных мощностей, необходимых для массового создания таких масок. Изделия могут быть доступны уже в начале 2021 года. И, хотя они будут в первую очередь предложены медицинским работникам, по мере увеличения производства их можно будет сделать доступными и для широкой публики.
Ранее Plus-one.ru рассказывал о том, что швейцарская компания Nestle начала продавать корм для животных на развес, чтобы избавиться от упаковки.
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Наука и техника , Швейцария
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