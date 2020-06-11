В Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски 

На протяжении десятилетий обезличивание врачей из-за использования ими средств индивидуальной защиты (СИЗ) затрудняет уход за больными в те моменты, когда требуется утешить пациентов или проявить сострадание, используя мимику. К тому же, есть пациенты с нарушениями слуха.

Исследователи из Политехнической школы Лозанны и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии провели последние два года, разрабатывая новый вид медицинской маски, предполагающую почти полную прозрачность, при этом оставаясь дышащей и защитной.

HelloMasks сделаны из органических материалов на основе биомассы. Таким образом, в дополнение к прозрачности, они еще пригодны и для вторичной переработки и биоразложения.

В настоящее время изобретатели находятся в процессе разработки производственных мощностей, необходимых для массового создания таких масок. Изделия могут быть доступны уже в начале 2021 года. И, хотя они будут в первую очередь предложены медицинским работникам, по мере увеличения производства их можно будет сделать доступными и для широкой публики.

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