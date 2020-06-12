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Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России 

РИА Новости и ещё 11 24 минуты назад
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России, видео опубликовано на сайте Роскосмоса.
"Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днем России. Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее", — сказал Иванишин.
"Для каждого из нас Россия — это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны. В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие", — сказал в свою очередь Вагнер.
Ранее Роскосмос сообщил, что космонавты 12 июня в День России получат выходной.
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Наука и техника , Видео , Общество , Анатолий Иванишин , Роскосмос
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