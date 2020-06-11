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Петербургские ученые смогли обезвредить «Годзиллу в мире запахов» 

Российская Газета 11 июня 2020
В России смогли обезвредить «Годзиллу в мире запахов»
Фото: depositphotos.com
Группа химиков Санкт-Петербургского государственного университета нашла способ устранить специфический запах изоцианидов, это очень востребованные вещества, их используют при создании лекарств, полимеров, катализаторов. Но работа с изоцианидами усложнялась из-за специфического запаха.
В пресс-службе СПбГУ отмечают, что химики при проведении опытов использовали специальные вытяжные шкафы. Выдержать этот запах без специальных средств защиты не могли даже самые стойкие ученые. Более того, в США малые дозы изоцианида запатентованы как несмертельное химическое оружие. А один из ведущих мировых специалистов в области химии душистых веществ Лука Турин охарактеризовал изоцианиды как "Годзилла в мире запахов"
И вот группа химиков СПбГУ нашли способ создать ассоциаты изоцианидов с использованием молекул, которые содержат йод. Результаты изыскания обнародованы в журнале Nature Communications.
Оказалось то, что запах изоцианидов в их ассоциатах уменьшался примерно в 50 раз, так что работать с этим соединением стало возможно без специфических методов защиты. При этом на свойства вещества это не повлияло.
Таким образом, возможность экспериментировать с таким важным и полезным веществом получили даже химики в неспециализированных лабораториях.
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Наука и техника , Технологии
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