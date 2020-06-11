В России смогли обезвредить «Годзиллу в мире запахов»

Группа химиков Санкт-Петербургского государственного университета нашла способ устранить специфический запах изоцианидов, это очень востребованные вещества, их используют при создании лекарств, полимеров, катализаторов. Но работа с изоцианидами усложнялась из-за специфического запаха.

В пресс-службе СПбГУ отмечают, что химики при проведении опытов использовали специальные вытяжные шкафы. Выдержать этот запах без специальных средств защиты не могли даже самые стойкие ученые. Более того, в США малые дозы изоцианида запатентованы как несмертельное химическое оружие. А один из ведущих мировых специалистов в области химии душистых веществ Лука Турин охарактеризовал изоцианиды как "Годзилла в мире запахов"

И вот группа химиков СПбГУ нашли способ создать ассоциаты изоцианидов с использованием молекул, которые содержат йод. Результаты изыскания обнародованы в журнале Nature Communications.

Оказалось то, что запах изоцианидов в их ассоциатах уменьшался примерно в 50 раз, так что работать с этим соединением стало возможно без специфических методов защиты. При этом на свойства вещества это не повлияло.

Таким образом, возможность экспериментировать с таким важным и полезным веществом получили даже химики в неспециализированных лабораториях.