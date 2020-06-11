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Археологи наткнулись на развалины таинственного театра «Красный Лев» 

Популярная механика 39 минут назад
В Лондоне наткнулись на развалины таинственного театра
Фото: UCL
Археологи полагают, что они нашли развалины одного из самых таинственных из всех известных сооружений эпохи королевы Елизаветы (1558 — 1603) — драматического театра «Красный Лев» в Лондоне.
Считается, что «Красный Лев» был построен около 1567 года и, вероятно, принимал у себя путешествующие группы артистов. Его точное местоположение было предметом споров в течение многих лет, но сейчас археологи уверены, что они нашли именно его.
Из летописей тех времен о театре известно совсем мало. Все, что ученые знают о «Красном Льве», исходит из двух судебных процессов, описывающих деревянные леса или галереи вокруг сцены. Именно это и помогло археологам понять, с чем они имеют дело при раскопках.
«Красный Лев» был первым постоянным домом для актерских трупп, которые ставили Шекспира. Именно он стал прототипом для широко известного театра «Глобус».
Среди других находок археологи обнаружили пивные погреба, а также мензурки, стаканы для питья и кружки. Считается, что «Красный Лев» существовал при гостинице.
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Наука и техника , Наука
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