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Археологи нашли самую древнюю статуэтку в Восточной Азии 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Найдена самая древняя статуэтка в Восточной Азии
Фото: Yang Shirao/Xinhua/Global Look Press
В местечке Линцзин в китайской провинции Хэнань археологи обнаружили небольшую статуэтку птицы, возраст которой составляет более 13 тысяч лет. Это делает её самым древним образцом скульптурного искусства Восточной Азии.
По данным журнала PLOS ONE, группа учёных под руководством Жаньяна Ли из Шаньдунского университета изучали отложения, в которых содержалось 11 культурных слоёв от 120 тыс. лет назад до бронзового века. В ходе раскопок исследователи обнаружили фигурку птицы, вырезанную из обгоревшей кости животного. С ней были найдены ещё несколько костей, одна из которых имела следы долбления, аналогичные тем, что были на скульптуре.
Учёные выяснили, что возраст фигурки составляет 13,4-13,2 тыс. лет, что делает находку древнейшим скульптурным произведением на территории Восточной Азии. Раньше самой древней считалась нефритовая статуэтка птички эпохи неолита, возраст которой составляет около пяти тысяч лет.
Статуэтка отличается технологически и стилистически от других образцов, найденных в Западной Европе и Сибири, и она может стать связующим звеном между более молодыми китайскими скульптурами и известными образцами палеолитического периода, — приводит журнал слова авторов исследования.
По их мнению, находка указывает на то, что оригинальная художественная традиция представления птиц в китайском искусстве старше, чем было принято считать более чем на 8,5 тыс. лет. Учёные выделили четыре метода резки, с помощью которых обработана поверхность фигурки. Их использование требовало различных инструментов и движений.
На данный момент, найденная статуэтка — единственный палеолитический трёхмерный объект в виде птицы на постаменте, вырезанный из обожженной кости. Её сохранность также делает фигурку уникальной, так как это единственный резной артефакт эпохи палеолита, все этапы изготовления которого удалось воссоздать и подробно описать.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 2100-летняя мумия из Древнего Египта, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем. Выяснилось это благодаря компьютерной томографии (КТ).
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Наука и техника , Наука
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