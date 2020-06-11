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Найден вероятный источник загадочных космических сигналов 

Lenta.ru 53 минуты назад
Найден источник загадочных космических сигналов
Фото: Wikipedia
Астрономы из Италии и Испании обнаружили, что магнитар SGR 1935+2154, который представляет собой особую разновидность нейтронной звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем, вновь активировался, испуская рентгеновские и радиолучи. Этим он напомнил загадочные быстрые радиовсплески — высокоэнергетическое космическое явление, которое до сих пор не получило исчерпывающего объяснения. Статья, сообщающая о пробуждении необычного объекта, опубликована в репозитории препринтов arXiv.
Магнитар SGR 1935+2154, найденный в 2014 году, часто демонстрирует взрывную активность. Объект быстро вращается, совершая оборот за 3,25 секунды, а скорость замедления составляет 0,0413 наносекунды в секунду. Эти значения указывают на то, что нейтронная звезда достигает возраста 3600 лет, а сила магнитного поля на полюсах оценивается в 440 триллионов гауссов. Новые наблюдения показали, что в 2020 году магнитар вступил в новую активную фазу.
С момента реактивации объект произвел множество рентгеновских вспышек, а также два ярких миллисекундных радиоимпульса, напоминающих быстрые радиовсплески (FRB), одним из вероятных источников которых как раз являются магнитары. За три дня до реактивации SGR 1935+2154 обладал рентгеновской светимостью на уровне четыре дециллиона (10 в 33-ей степени) эрг в секунду, однако после этот показатель вырос до 250 дециллионов, что является самой мощной вспышкой из обнаруженных на настоящий момент.
Результаты наблюдения продемонстрировали, что яркие вспышки у магнитаров могут сопровождаться потоками радиоизлучения. Это может помочь объяснить механизмы возникновения FRB — загадочных радиоимпульсов, которые продолжаются несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет.
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Наука и техника , Испания , Италия
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