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Вирусолог: Из-за мутаций коронавирус стал менее агрессивным 

Российская Газета и ещё 2 8 минут назад
Мутировал: Что произошло с вирусом COVID-19
Фото: ТАСС
Коронавирус ослабевает, и второй волны пандемии COVID-19 осенью может и не быть. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал итальянский вирусолог Массимо Клементи.
По его словам, еще в мае местные врачи заметили, что стало меньше больных, которым требуется лечение в отделении интенсивной терапии. Одновременно увеличилось количество заразившихся SARS-CoV-2, выздоравливающих без дополнительной помощи медиков.
С чем это связано, решили выяснить сотрудники возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии. Выяснилось, что у пациентов, попавших в больницу с 1 по 15 марта вирусная нагрузка на организм была в десятки раз выше, чем у тех, кто был госпитализирован в конце мая.
Ранее британские вирусологи установили, что SARS-CoV-2 очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций. При этом во всех странах эволюция вируса идет в одном и одном же направлении. "Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает. То есть скоро он, как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания", — резюмировал Клементи.
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Наука и техника , Другое , РИА Новости
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