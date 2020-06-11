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Китай запустил гражданский спутник для наблюдения за океанами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 18 минут назад
Китай запустил спутник для наблюдения за океанами
Фото: EPA
Китай успешно вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Ракета-носитель «Чанчжэн-2C» (CZ-2C) с космическим аппаратом на борту стартовала с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 02.31 (в среду 21.31 мск), передает ТАСС со ссылкой на сообщение CASC на странице организации в социальной сети WeChat.
Предполагается, что Haiyang-1D будет использован и при реализации различных экологических, сельскохозяйственных, а также транспортных проектов.
В распространенном заявлении уточняется, что это 334-й по счету запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн».
Напомним, в декабре 2019 года Китай запустил созданную для миссии на Марс ракету.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Китай
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