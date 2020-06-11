В российском модуле МКС зафиксировали утечку бензола 

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В Российском модуле МКС зафиксировано повышение концентрации токсичного бензола. Экипаж Международной космической станции приступил к работам по оценке качества воздуха.

«Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль "Звезда", чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола», — сообщили в НАСА.

Отмечается, что после ряда проверок специалисты смогут выявить причину повышения концентрации бензола в воздухе. Для этого планируется разделить атмосферу российского и американского сегмента, чтобы таким образом установить источник протечки.