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В российском модуле МКС зафиксировали утечку бензола 

Аргументы Недели и ещё 14 37 минут назад
В российском модуле МКС зафиксировали утечку бензола
Фото: pixabay.com
В Российском модуле МКС зафиксировано повышение концентрации токсичного бензола. Экипаж Международной космической станции приступил к работам по оценке качества воздуха.
«Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль "Звезда", чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола», — сообщили в НАСА.
Отмечается, что после ряда проверок специалисты смогут выявить причину повышения концентрации бензола в воздухе. Для этого планируется разделить атмосферу российского и американского сегмента, чтобы таким образом установить источник протечки.
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