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Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Фото: РИА Новости
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Статья Рогозина была опубликована на сайте издания Forbes под названием «Это их война, а не наша». Версию статьи на английском привел в Twitter журналист Эрик Бергер.
«Это нечто!» — прокомментировал Маск статью Рогозина на странице Бергера, передает РИА «Новости».
Маск добавил, что успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям сподвигли его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, который, как утверждает основатель SpaceX, имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.
В своей статье Рогозин заявил, что Роскосмос вместо благодарности за доставку американских астронавтов на МКС на «Союзах» услышал только насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon.
Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.
Рогозин поздравил главу НАСА с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon и попросил передать искренние поздравления Маску.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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