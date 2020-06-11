Издание «Популярная Механика" опубликовала новый материал, в котором говорится о том, что британские ученые нашли кость внутри сердца некоторых шимпанзе.

Изучение строения сердца диких шимпанзе — крайне важная проблема, которая стоит на повестке современной науки. Связано это с тем, что им грозит тотальное вымирание из-за сердечно-сосудистых заболеваний. И вот, в рамках свежего исследования, ученые столкнулись с достаточно интересным открытием.

Все дело в том, что в сердцах некоторых обезьян обнаруживаются крошечные сердечные кости Os Cordis. По словам специалистов, подобная особенность — отличительная черта животных с идиопатическим фиброзом миокарда.