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Ученые нашли кость внутри сердца некоторых шимпанзе 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Ученые нашли кость внутри сердца некоторых шимпанзе
Фото: Ferra.ru
Издание «Популярная Механика" опубликовала новый материал, в котором говорится о том, что британские ученые нашли кость внутри сердца некоторых шимпанзе.
Изучение строения сердца диких шимпанзе — крайне важная проблема, которая стоит на повестке современной науки. Связано это с тем, что им грозит тотальное вымирание из-за сердечно-сосудистых заболеваний. И вот, в рамках свежего исследования, ученые столкнулись с достаточно интересным открытием.
Все дело в том, что в сердцах некоторых обезьян обнаруживаются крошечные сердечные кости Os Cordis. По словам специалистов, подобная особенность — отличительная черта животных с идиопатическим фиброзом миокарда.
»Открыть кость в сердце шимпанзе удалось благодаря использованию новых методов визуализации. Это, например, микрокомпьютерная томография, которая показала отличные результаты. Анатомия шимпанзе во многом совпадает с человеческой, поэтому можно предположить, что у некоторых людей тоже могут быть сердечные кости Os Cordis”, — добавили британские ученые.
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Наука и техника , Наука
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