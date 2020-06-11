Найден исчезнувший носорогий дракон

На острове Суматра исследователям удалось найти носорогую ящерицу, представителей вида которой не встречали почти 130 лет.

По словам специалистов, впервые пресмыкающееся с рогом на кончике носа было обнаружено итальянским исследователем Элио Модильяни в XVIII веке. Он привез ее в Музей естественной истории в Генуи , где впоследствии рептилию назвали в честь ученого — ящерица Модильяни или носорогий дракон.

С тех времен живым существо никто не видел и ученые пришли к выводу, что носорогие драконы вымерли.

Однако, в 2018 году биолог Чайрунас Адха Путра в горном районе Суматры нашел мертвую ящерицу с характерным отростком на голове.

С целью найти живых представителей ящериц Модильяни биолог отправился на Суматру снова и на одном из деревьев Путра обнаружил ярко-зеленую рептилию.

Измерив параметры животного, понаблюдав за поведением и окраской исследователь заключил, что по сравнению с экспонатом в Генуи живой носорогий дракон имеет яркую окраску, которая меняется в зависимости от окружающей растительности, пишет ScienceNews.