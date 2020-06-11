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Находка века: ученые обнаружили носорогого дракона, исчезнувшего более ста лет назад 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Найден исчезнувший носорогий дракон
Фото: Taprobanica The Journal of Asian Biodiversity
На острове Суматра исследователям удалось найти носорогую ящерицу, представителей вида которой не встречали почти 130 лет.
По словам специалистов, впервые пресмыкающееся с рогом на кончике носа было обнаружено итальянским исследователем Элио Модильяни в XVIII веке. Он привез ее в Музей естественной истории в Генуи, где впоследствии рептилию назвали в честь ученого — ящерица Модильяни или носорогий дракон.
С тех времен живым существо никто не видел и ученые пришли к выводу, что носорогие драконы вымерли.
Однако, в 2018 году биолог Чайрунас Адха Путра в горном районе Суматры нашел мертвую ящерицу с характерным отростком на голове.
С целью найти живых представителей ящериц Модильяни биолог отправился на Суматру снова и на одном из деревьев Путра обнаружил ярко-зеленую рептилию.
Измерив параметры животного, понаблюдав за поведением и окраской исследователь заключил, что по сравнению с экспонатом в Генуи живой носорогий дракон имеет яркую окраску, которая меняется в зависимости от окружающей растительности, пишет ScienceNews.
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Наука и техника , Наука , Генуя , Суматра
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