Долгожданная функция появится в WhatsApp

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в мессенджере уже существует функция поиска сообщений, однако пользователям сложно найти пост, отправленный или полученный в определенный день.

Нововведение позволит быстро найти нужное сообщение, для этого будет нужно выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.

Как сообщает WABetaInfo, функция находится на стадии альфа-тестирования.