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В WhatsApp появится новая функция 

РИА Новости и ещё 7 47 минут назад
Долгожданная функция появится в WhatsApp
Фото: Reuters
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что в мессенджере уже существует функция поиска сообщений, однако пользователям сложно найти пост, отправленный или полученный в определенный день.
Нововведение позволит быстро найти нужное сообщение, для этого будет нужно выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Как сообщает WABetaInfo, функция находится на стадии альфа-тестирования.
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