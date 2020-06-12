Рассчитаны сроки завершения эпидемии в России

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Специалисты также отметили, что конец эпидемии не говорит о невозможности возникновения новых волн COVID-19.

Специалисты Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева с помощью математической модели определили приблизительные сроки окончания эпидемии COVID-19 на территории России. Согласно их расчетам, ждать осталось до конца июля.

Доклад с итогами исследования был опубликован на официальном сайте вуза.

Ученые указали, что предстоящий спад не означает, что всплески эпидемии коронавирусной инфекции могут повториться. Для минимизации длительности новых волн заболевания население должно следовать мерам противоэпидемической безопасности.

Эксперты также отметили, что внутренняя миграция из регионов с очагами инфекции может привести к росту заражаемости.