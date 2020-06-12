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Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России 

ТК «Звезда» и ещё 47 35 минут назад
Рассчитаны сроки завершения эпидемии в России
Фото: EPA
Специалисты также отметили, что конец эпидемии не говорит о невозможности возникновения новых волн COVID-19.
Специалисты Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева с помощью математической модели определили приблизительные сроки окончания эпидемии COVID-19 на территории России. Согласно их расчетам, ждать осталось до конца июля.
Доклад с итогами исследования был опубликован на официальном сайте вуза.
Ученые указали, что предстоящий спад не означает, что всплески эпидемии коронавирусной инфекции могут повториться. Для минимизации длительности новых волн заболевания население должно следовать мерам противоэпидемической безопасности.
Эксперты также отметили, что внутренняя миграция из регионов с очагами инфекции может привести к росту заражаемости.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения подметили низкий показатель смертности от коронавируса в России, предположив, что такое значение может быть связано с большим числом сделанных тестов.
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Наука и техника , ВОЗ
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