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«Морской старт» продадут государству 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
«Морской старт» продадут государству
Фото: РИА Новости
Авиакомпания S7 продаст плавучий космодром «Морской старт» из-за отсутствия финансирования на проект государственной корпорации «Росатом». Об этом ТАСС рассказали два информированных источника.
S7 намерена продать плавучую платформу Odyssey и командное судно в рамках избавления от непрофильных активов. Источник агентства сообщил, что самым вероятным покупателем является одна из дочерних компаний «Росатома» и в данный момент ведутся переговоры.
Второй источник заметил, что с учетом финансовых потерь от пандемии у S7 нет денег на развитие проекта. Он пояснил, что это решение принято с учетом состояния платформы после демонтажа и с необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры: «Стоимость реализации проекта оценивается как крайне высокая». В «Росатоме» отказалась комментировать информацию. В S7 на запрос журналистов не ответили.
В конце апреля стало известно, что работы по плавучему космодрому «Морской старт» временно приостановлены из-за финансовых проблем. Владелец S7 Владислав Филев заявил журналистам, что у компании нет возможности заниматься данным проектом. Ранее платформу предлагали распилить на металлолом.
Пусковая платформа плавучего космодрома прибыла в российские территориальные воды в марте. В 2018 году S7 стала полноправным владельцем «Морского старта». Работы по созданию космодрома, в которых участвовали российские, украинские, американские и норвежские стороны, начались в 1995 году.
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Наука и техника , Владислав Филев , консорциум "Морской старт" , АК S7 , Росатом , ИТАР-ТАСС
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